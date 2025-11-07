Polizei Homberg

POL-HR: Vandalismus an Stadtkirche in Melsungen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.11.2025:

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 06.11.2025, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür und mehrere Grabmale der Stadtkirche in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter den Glaseinsatz der Kircheneingangstür und zerkratzten eine Glasmalerei sowie einzelne Steine am Türrahmen der Tür zum Kirchsaal. Weiteren Schaden richteten sie an zwei Grabmalen an.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu Sachbeschädigungen in der Stadtkirche. Am 18.09.2025 wurde darüber berichtet, nachdem eine Taufkerze und ein Spendenkasten beschädigt worden waren.

Die Polizei Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661/70890 zu melden.

