PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Vandalismus an Stadtkirche in Melsungen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.11.2025:

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 06.11.2025, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür und mehrere Grabmale der Stadtkirche in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter den Glaseinsatz der Kircheneingangstür und zerkratzten eine Glasmalerei sowie einzelne Steine am Türrahmen der Tür zum Kirchsaal. Weiteren Schaden richteten sie an zwei Grabmalen an.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu Sachbeschädigungen in der Stadtkirche. Am 18.09.2025 wurde darüber berichtet, nachdem eine Taufkerze und ein Spendenkasten beschädigt worden waren.

Die Polizei Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661/70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:28

    POL-HR: Pkw-Aufbruch in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Mittwoch, 05.11.2025, 21:00 Uhr bis 23:20 Uhr Am Mittwochabend zwischen 21:00 Uhr und 23:20 Uhr schlugen unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Allensteiner Straße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Mercedes ein. Aus dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 08:29

    POL-HR: Einbruch in Stadion Neukirchen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025: Neukirchen Tatzeit: Dienstag, 04.11.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 05.11.2025, 09:20 Uhr Zwischen Dienstagabend, 23:00 Uhr und Mittwochmorgen, 09:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Aufenthaltsraum vom Stadion in Neukirchen. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld, einen Fernseher und Zigaretten. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren