Polizei Homberg

POL-HR: Täter brechen in Wohnhaus ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.11.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Freitag, 07.11.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 10.11.2025 07:00 Uhr

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Wohnhaus in der Straße "Lattingsgarten" in Gudensberg Dissen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten.

Der Sachschaden am Objekt wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

