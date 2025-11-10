PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Geschäftsräume - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.11.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 08.11.2025, 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sind unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt am Marktplatz in Fritzlar eingebrochen. Die Kriminalpolizei Homberg sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Nach derzeitigen Ermittlungen begaben sich die Einbrecher zunächst auf die Gebäuderückseite. Dort brachen sie zunächst eine zusätzlich angebrachte Stahlgittertür auf, öffneten anschließend gewaltsam eine dahinter liegende Gebäudeeingangstür und betraten danach das Gewerbeobjekt. Im Inneren durchsuchten sie die Geschäftsräume nach Wertgegenständen. Dabei öffneten sie mehrere Vitrinen und entwendeten Schmuck sowie eine geringe Menge Wechselgeld aus der Kasse. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An den Türen entstand ein geschätzter Sachschaden ca. 500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 20 der Homberger Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

