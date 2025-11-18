PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung am Pkw

Wolfenbüttel, Am Pfingstanger, 14.11.2025 von 17:00 Uhr bis 17.11.2025, 08:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte den geparkten Pkw einer Wolfenbüttelerin. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Tiguan. Dieser ist augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand auf jeder Seite zerkratzt worden. Außerdem ist der Reifen hinten rechts platt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

