Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.11.2025.

Salzgitter (ots)

Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall verletzt.

Lebenstedt, Kreisstraße 6, 18.11.2025, 15:40 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw von der Straße abkam. Der PKW überschlug sich hierbei und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer erlitt hierbei Verletzungen. Er konnte sich jedoch selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 20.000 Euro. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

