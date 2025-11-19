PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.11.2025

Cremlingen (ots)

Einbruchdiebstahl in eine Werkstatt

Cremlingen, Im Rübenkamp, 17.11.2025 von 17:00 Uhr bis 18.11.2025, 06:45 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt. In dieser sind die Büroräume augenscheinlich durchwühlt worden. Außerdem durchsuchte die Täterschaft zwei Fahrzeuge, mutmaßlich nach Wertgegenständen. Aus einer Kasse konnte ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag und aus der Werkstatt diverses Werkzeug erlangt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

