PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.11.2025

Cremlingen (ots)

Betrug

Cremlingen, 18.11.2025

Eine 60-Jährige Frau erhielt von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter einen Anruf. Laut diesem musste die Frau ihr digitales Konto aktualisieren. Dazu sollte sie eine App herunterladen und ihre persönlichen Daten sowie die ihres Online-Bankings eingeben. Die 60-Jährige füllte dies jeweils für ihr Privat- und Unternehmenskonto aus. Anschließend stellte sie fest, dass jeweils eine Echtzeitüberweisung in einem hohen vierstelligen Betrag von den Konten abgebucht worden ist. Im Anschluss sind zwei weitere unberechtigte Abbuchungen in einem mittleren und einem hohen vierstelligen Betrag erfolgt.

Geben Sie ihre Daten zum Online-Banking niemals auf Anweisung am Telefon über eine App, im Internet oder einen über Messanger bekannt. Rufen Sie selbst bei ihrer Bank an oder vereinbaren Sie einen Termin vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:20

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.11.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Anlagebetrug Wolfenbüttel, 10.11.2025 Eine Wolfenbüttelerin investierte über Werbung auf Social Media in Kryptowährung. Die unbekannte Täterschaft sicherte ihr Auszahlungen zu, welche sie nie erhalten hat. Dies ist damit begründet worden, dass die Wolfenbüttelerin immer wieder Fehler beim Einzahlen ihrer Beträge gemacht hätte. Insgesamt ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 16:57

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.11.2025

    Cremlingen (ots) - Einbruchdiebstahl in eine Werkstatt Cremlingen, Im Rübenkamp, 17.11.2025 von 17:00 Uhr bis 18.11.2025, 06:45 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt. In dieser sind die Büroräume augenscheinlich durchwühlt worden. Außerdem durchsuchte die Täterschaft zwei ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:21

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.11.2025

    Cremlingen (ots) - Einbruch in Werkstatt Schandelah, Neuer Weg, 17.11.2025 von 17:00 Uhr bis 18.11.2025, 07:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu einer Werkstatt. Das Fenster wurde offensichtlich eingeschlagen. Weiterhin brach die Täterschaft eine Werkbank auf. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren