Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall

Landesstraße 629 zwischen Lucklum und Volzum, 21.11.2025, 09:40 Uhr

Ein 40-järhiger Mann befuhr die L 629 aus Volzum kommend in Richtung Lucklum mit einem Pkw Nissan. In einer leichten Rechtskurve kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der Mann war nach dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Straße war zwischen den Ortschaften bis zu spätem Nachmittag vollständig gesperrt. Die Unfallursache ist bisher unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

