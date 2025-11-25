PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach. Einbrüche in Baucontainer

Birlenbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 23./24.November.2025, kam es zu zwei Einbrüchen in Baucontainer in der Straße "Vor dem Wäldchen" sowie auf dem Parkplatz des örtlichen Friedhofs. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus den Containern Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 026432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

