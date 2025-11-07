Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Gladbeck um 11:25 Uhr zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in den Stadtteil Ellinghorst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle drang bereits dichter Rauch aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Vor dem Gebäude wurde der verletzte Mieter angetroffen, welcher umgehend von der anwesenden Notärztin und dem Rettungsdienst versorgt wurde. Auf der Rückseite des Gebäudes befand sich zudem eine Frau im ersten Obergeschoss auf dem Balkon, die aufgrund der starken Verrauchung des Treppenraumes die Wohnung nicht mit ihren drei Hunden und einer Katze verlassen konnte. Alle weiteren Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Der Brand im Erdgeschoss konnte durch einen Trupp unter schweren Atemschutz schnell lokalisiert und gelöscht werden. Anschließend wurden sämtliche Wohnungen des Hauses kontrolliert, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde das Gebäude belüftet und rauchfrei gemacht. Der verletzte Bewohner der Brandwohnung ist mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Bewohnerin aus dem ersten Obergeschoss wurde mit ihren Tieren über den entrauchten Treppenraum gerettet. Sie ist von der Notärztin untersucht worden und konnte unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug sowie die Löschzüge Nord und Süd der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck. (DA)

