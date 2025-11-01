Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Fünf tote Tiere durch Wohnungsbrand

Gladbeck (ots)

Am Samstag dem 01.11.2025 wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Wohnungsbrand auf der Horster Straße alarmiert.

Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Anwohner teilten mit, dass dort eine Person und mehrere Tiere wohnen, jedoch niemand die Wohnungstür öffnet.

Sofort wurde der verrauchte Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die Menschenrettung in der betroffenen Wohnung durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Eine Drehleiter wurde zur Unterstützung in Stellung gebracht. Unterstützt wurde die Hauptwache durch den Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, eine Person wurde nicht in der Brandwohnung aufgefunden, jedoch haben die drei Hunde und zwei Katzen den Brand nicht überlebt.

Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte vor Ort.

Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. (MB)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell