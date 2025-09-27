Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand - Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar

Gladbeck (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Gladbeck um 22:25 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Hügelstraße alarmiert. Hier kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand im Dachgeschoss. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus der betroffenen Wohnung. Alle Bewohner hatten schon das Gebäude verlassen. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnte den Brand schnell löschen. Anschließend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die verrauchten Räume vom Brandrauch zu befreien. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt, die beschädigte Wohnung ist jedoch vorübergehend unbewohnbar. Die betroffene Familie kommt bei Verwandten unter. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen bleiben. Da die Entstehungsursache noch unklar ist, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell