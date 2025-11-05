PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei setzt Einreisesperre durch

Basel (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 42-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Dienstagmorgen (04.11.2025) versuchte der pakistanische Staatsangehörige mit dem Fernzug von Basel nach Deutschland zu fahren als er am Badischen Bahnhof Basel in eine Kontrolle der Bundespolizei geriet. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er vor zwei Jahren nach Spanien überstellt worden war. Zudem verhing die Ausländerbehörde ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland und schrieb ihn zur Fahndung aus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

