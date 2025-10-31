Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschter Ausweis auf Smartphone vorgezeigt

Neuenburg (ots)

Ein 30-jähriger versuchte durch vorzeigen einer gefälschten Identitätskarte auf seinem Smartphone eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei endete die Reise. Gegen den Mann wurde eine Einreisesperre erlassen.

Am Donnerstagabend (30.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 30-Jährigen als Beifahrer bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Zur Kontrolle zeigte der Mann auf seinem Smartphone ein Foto einer italienischen Identitätskarte mit seinem Lichtbild vor. Dabei stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Die Überprüfung der Fingerabdrücke mittels Fast-ID ergaben, dass es sich bei dem 30-Jährigen um einen algerischen Staatsangehörigen handelt. Er war bereits in der Vergangenheit wegen Urkundenfälschung einer italienischen Identitätskarte zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 30-Jährige wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Zudem wurde ein fünfjährige Einreiseverbot gegen den Mann erlassen.

