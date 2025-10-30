PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haftbefehl

Basel (ots)

Ein 26-Jähriger wurde beim Versuch nach Deutschland einzureisen durch die Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den guineischen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag (29.10.25) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Der 26-Jährige, der angab nach Deutschland reisen zu wollen, konnte keine Ausweisdokumente vorlegen. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke mittels Fast-ID konnte die Identität des Mannes klären. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den 26-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachtes des Diebstahls und der Beleidigung vorliegt. Der Gesuchte wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung beim Amtsgericht wurde der 26-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 15:33

    BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung

    Neuenburg (ots) - Ein durch Ungarn mit europäischem Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise aus Frankreich festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den ungarischen Staatsangehörigen am Dienstagabend (28.10.25) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des 35-Jährigen ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) zur ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 13:20

    BPOLI-WEIL: Urteil im beschleunigten Verfahren

    Freiburg (ots) - Wegen Diebstahls wurde ein 26-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte einem schlafenden Mann am Hauptbahnhof Freiburg das Mobiltelefon gestohlen. Über die am Freiburger Hauptbahnhof installierte Videoüberwachung konnte die Bundespolizei am Sonntagabend (26.10.25) einen Diebstahl beobachten. Ein rumänischer Staatsangehöriger stahl einem schlafenden 58-jährigen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:25

    BPOLI-WEIL: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

    Waldshut (ots) - Mit einer gefälschte Identitätskarte wies sich ein 31-Jähriger bei der Kontrolle durch die Bundespolizei aus. Im Anschluss erfolgte die Sicherstellung der Identitätskarte. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen am Sonntagmittag (26.10.2025) am Grenzübergang Waldshut. Zur Kontrolle händigte der Mann eine polnische Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren