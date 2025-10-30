Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haftbefehl

Basel (ots)

Ein 26-Jähriger wurde beim Versuch nach Deutschland einzureisen durch die Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den guineischen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag (29.10.25) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Der 26-Jährige, der angab nach Deutschland reisen zu wollen, konnte keine Ausweisdokumente vorlegen. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke mittels Fast-ID konnte die Identität des Mannes klären. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den 26-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachtes des Diebstahls und der Beleidigung vorliegt. Der Gesuchte wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung beim Amtsgericht wurde der 26-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell