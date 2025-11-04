PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotenes Butterflymesser bei Kontrolle an der französischen Grenze entdeckt

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, konnte ein verbotenes Messer aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 21-jähriger französischer Staatsangehöriger geriet am Montagabend (03.11.2025) mit seinem Fahrzeug in eine Kontrolle der Bundespolizei. Im Innenraum führte er ein Butterflymesser mit sich. Da der Besitz und Gebrauch dieser Messer in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei die verbotene Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 09:28

    BPOLI-WEIL: Gefälschter Ausweis auf Smartphone vorgezeigt

    Neuenburg (ots) - Ein 30-jähriger versuchte durch vorzeigen einer gefälschten Identitätskarte auf seinem Smartphone eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei endete die Reise. Gegen den Mann wurde eine Einreisesperre erlassen. Am Donnerstagabend (30.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 30-Jährigen als Beifahrer bei der Einreise am ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:08

    BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haftbefehl

    Basel (ots) - Ein 26-Jähriger wurde beim Versuch nach Deutschland einzureisen durch die Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den guineischen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag (29.10.25) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Der 26-Jährige, der angab nach Deutschland reisen zu wollen, konnte keine ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:33

    BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung

    Neuenburg (ots) - Ein durch Ungarn mit europäischem Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise aus Frankreich festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den ungarischen Staatsangehörigen am Dienstagabend (28.10.25) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des 35-Jährigen ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren