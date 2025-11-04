Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotenes Butterflymesser bei Kontrolle an der französischen Grenze entdeckt

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, konnte ein verbotenes Messer aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 21-jähriger französischer Staatsangehöriger geriet am Montagabend (03.11.2025) mit seinem Fahrzeug in eine Kontrolle der Bundespolizei. Im Innenraum führte er ein Butterflymesser mit sich. Da der Besitz und Gebrauch dieser Messer in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei die verbotene Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

