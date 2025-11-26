PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruchdiebstahl - Schmuck entwendet

Holzheim (ots)

Am Dienstagabend, 25.11.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der "Schloßstraße" in 65558 Holzheim. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Wohngebäude Schmuck im Wert eines mittleren viertstelligen Euro-Betrages. Die Ermittlungen richten sich derzeit vorrangig gegen mindestens zwei, augenscheinlich männliche, Personen. Zeugen, die im Tatzeitraum, zuvor oder danach verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
PHK S. Schmidt
Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur

