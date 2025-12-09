POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Auf geparkten Pkw gefahren
Warendorf (ots)
Am Montag, 8.12.2025, gegen 17.25 Uhr fuhr ein Senior mit seinem Pkw auf ein auf der Hauptstraße in Vorhelm geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Ahlener den Pkw auf ein weiteres davor geparktes Auto. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 90-Jährige alkoholisiert war. Die Beamten ließen dem leicht verletzten Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.500 Euro.
