POL-DA: Rüsselsheim: Polizeikontrolle/Motorradfahrer gibt Gas - Zeugen und Geschädigte gesucht

Rüsselsheim (ots)

Den Fahrer einer grünen Kawasaki wollten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Donnerstagabend (11.12.), gegen 17.45 Uhr, in der Frankfurter Straße stoppen. Der Biker fiel den Ordnungshüter zuvor auf, weil er im Bereich der Unterführung in der Friedensstraße unter anderem mehrfach nur auf dem Hinterrad fuhr.

Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab Gas und flüchtete mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h über die Taunusstraße und die Grabenstraße. Hierbei geriet der Flüchtige auch mehrfach in den Gegenverkehr und zwang entgegenkommende Fahrer zum Ausweichen. Bei erlaubten 30 km/h durchfuhr er mit mindestens 140 Stundenkilometer die Kürbisstraße, passierte anschließend den Friedensplatz und raste in Richtung Innenstadt davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraffahrzeugrennens. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Fahrer dauern an.

Zeugen und etwaige Geschädigte des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.

