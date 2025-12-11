Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schaafheim- K106 Höhe Wartturm Ersthelfer gesucht!

Schaafheim (ots)

Am heutigen Donnerstag, 11.12., ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 106 zwischen Radheim und Schaafheim. Ein Pkw Skoda grau kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich in der Folge und kam in einer Böschung zum Stehen.

Laut Zeugenaussage habe sich eine ältere männliche Person, die den Unfall beobachtet habe, direkt nach dem Unfall zu dem verunfallten Fahrzeug begeben um dem Fahrer zu helfen. Der Mann habe mit einem Gehstock im Bereich des Abzweigs zum Wartturm gestanden.

Dieser Ersthelfer entfernte sich im Anschluss von er Unfallstelle, ohne dass seine Personalien erhoben werden konnten.

Diese Person wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polzeistation in Dieburg zu melden.

