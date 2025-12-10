Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autodiebstahl scheitert/ Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (10.12.) haben Unbekannte versucht, einen in der Dornierstraße geparkten Peugeot Boxer zu stehlen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und dann die Türen geöffnet. Offenbar wollten die Kriminellen das Auto kurzschließen, was jedoch misslang. Unverrichteter Dinge ergriffen sie die Flucht.

Der Schaden an dem Wagen wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kripo Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet unter der Rufnummer 06252/7060 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell