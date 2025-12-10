PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autodiebstahl scheitert/ Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (10.12.) haben Unbekannte versucht, einen in der Dornierstraße geparkten Peugeot Boxer zu stehlen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und dann die Türen geöffnet. Offenbar wollten die Kriminellen das Auto kurzschließen, was jedoch misslang. Unverrichteter Dinge ergriffen sie die Flucht.

Der Schaden an dem Wagen wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kripo Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet unter der Rufnummer 06252/7060 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
