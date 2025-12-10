Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Autospiegel abgetreten/Festnahme eines 29-Jährigen

Bensheim (ots)

Nachdem ein 29 Jahre alter Mann am Dienstagabend (09.12.) an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat, konnte er nach einem Zeugenhinweis durch eine Streife der Polizeistation Bensheim festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der 29-Jährige gegen 23.30 Uhr im Bereich der Ludwigstraße in Auerbach vier Fahrzeuge. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die zügig hinzugezogene Streife den Verdächtigen in Tatortnähe fest. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,7 Promille an. Nach ersten Schätzungen verursachte er einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

