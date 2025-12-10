PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Autospiegel abgetreten/Festnahme eines 29-Jährigen

Bensheim (ots)

Nachdem ein 29 Jahre alter Mann am Dienstagabend (09.12.) an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat, konnte er nach einem Zeugenhinweis durch eine Streife der Polizeistation Bensheim festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der 29-Jährige gegen 23.30 Uhr im Bereich der Ludwigstraße in Auerbach vier Fahrzeuge. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die zügig hinzugezogene Streife den Verdächtigen in Tatortnähe fest. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,7 Promille an. Nach ersten Schätzungen verursachte er einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

