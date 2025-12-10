PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kriminelle erbeuten Werkzeug und sanitäre Gegenstände
Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Nachdem es zu mehreren Einbrüchen in der Frankfurter Straße und John-Lennon-Straße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

In der Nacht von Montag (8.12.) auf Dienstag (9.12.) verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand bislang unbekannte Täter Zutritt in mindestens vier Rohbauten und entwendeten unter anderem Werkzeug und sanitäre Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzten die Kriminellen für den Transport ein Auto. Durch ihr Vorgehen verursachten sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Das Fachkommissariat 41 ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen sehr wahrscheinlich.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei:

Wer konnte zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen machen, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

