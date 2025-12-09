Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 08.12.2025 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Pappelstraße, zwischen den Tankstellen. Eine 60-jährige Fahrerin eines Ford beabsichtigte, von der Ausfahrt der einen Tankstelle über die Pappelstraße in Richtung der gegenüberliegenden Tankstelle zu wechseln. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 66-jährige Fahrerin eines weiteren Ford, die auf der Pappelstraße aus Richtung Münsaer Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf einen fünfstelligen Betrag summieren. (DL)

