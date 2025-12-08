LPI-G: Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten
Greiz (ots)
Greiz. Welcher Übermut am Freitagabend (05.12.2025, 20:20 Uhr) einen 45-jähriger Mann dazu brachte, einer vorbeifahrenden Polizeistreife in der Tannendorfstraße den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen, ist unklar. Jedenfalls unterzogen die Beamten den Mann einer Kontrolle, in die sich ein 46-Jähriger einmischte und einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte. Er beleidigte die Beamten zudem verbal. Beide Männer erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung. (DL)
