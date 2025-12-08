LPI-G: Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten

Greiz (ots) - Mohlsdorf. Am Freitag (05.12.2025, 17:15 Uhr) überschlug sich eine 15-jährige Fahrerin mit ihrem Microcar in der Hermann-Pampel-Straße. Die Fahrzeugführerin kam nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Böschung. Die Jugendliche wurde mit einer Knieprellung leicht verletzt ins Krankenhaus Greiz gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden im hohen vierstelligen ...

