LPI-G: Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten

Greiz (ots)

Greiz. Welcher Übermut am Freitagabend (05.12.2025, 20:20 Uhr) einen 45-jähriger Mann dazu brachte, einer vorbeifahrenden Polizeistreife in der Tannendorfstraße den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen, ist unklar. Jedenfalls unterzogen die Beamten den Mann einer Kontrolle, in die sich ein 46-Jähriger einmischte und einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte. Er beleidigte die Beamten zudem verbal. Beide Männer erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

