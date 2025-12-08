LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Fußgänger auf der B92
Greiz (ots)
Weida/Wolfsgefärth. Am Sonntagnachmittag (07.12.2025, 14:15 Uhr) lief ein 27-jähriger Mann mehrfach unvermittelt auf die Fahrbahn der B92 und behinderte den Verkehr. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer musste an einer unübersichtlichen Stelle stark abbremsen und in den Gegenverkehr ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Gegen den Fußgänger wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (DL)
