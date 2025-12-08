PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Fußgänger auf der B92

Greiz (ots)

Weida/Wolfsgefärth. Am Sonntagnachmittag (07.12.2025, 14:15 Uhr) lief ein 27-jähriger Mann mehrfach unvermittelt auf die Fahrbahn der B92 und behinderte den Verkehr. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer musste an einer unübersichtlichen Stelle stark abbremsen und in den Gegenverkehr ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Gegen den Fußgänger wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 08:23

    LPI-G: Prügelei beim Pyramidenfest in Ronneburg

    Greiz (ots) - Ronneburg. Am Sonntag (07.12.2025, 17:45 Uhr) kam es auf dem Pyramidenfest an der Brunnenstraße hinter der Bogenbinderhalle zu einer Prügelei zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 48 Jahren. Auslöser sollen Beleidigungen gewesen sein. Beide schlugen aufeinander ein; der 36-Jährige erlitt eine blutende Lippe, der 48-Jährige ein geschwollenes Auge. Erst die eintreffenden Polizeibeamten konnten die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:18

    LPI-G: Einbruchsdiebstahl auf Baustelle

    Altenburg (ots) - Altenburg. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag (06.12.2025, 17:00 Uhr - 07.12.2025, 10:15 Uhr) drangen unbekannte Täter über ein Baugerüst in das 1. Obergeschoss eines im Bau befindlichen Gebäudes in der J.-S.-Bach-Straße ein. Auf der Baustelle wurden Werkzeuge im vierstelligen Gesamtwert zum Abtransport bereitgestellt. Nach aktuellem Stand wurde lediglich ein Akkuschrauber entwendet. Die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:16

    LPI-G: Schlägerei in Bushaltestelle

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Freitagabend (05.12.2025, 22:30 Uhr) kam es an der Bushaltestelle am Kaufland in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger schlug nach einer verbalen Streitigkeit mehrfach mit der Faust auf einen 39-Jährigen ein und verletzte diesen leicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren