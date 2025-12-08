PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei in Bushaltestelle

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Freitagabend (05.12.2025, 22:30 Uhr) kam es an der Bushaltestelle am Kaufland in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger schlug nach einer verbalen Streitigkeit mehrfach mit der Faust auf einen 39-Jährigen ein und verletzte diesen leicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

