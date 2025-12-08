LPI-G: Schlägerei in Bushaltestelle
Altenburg (ots)
Altenburg. Am Freitagabend (05.12.2025, 22:30 Uhr) kam es an der Bushaltestelle am Kaufland in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger schlug nach einer verbalen Streitigkeit mehrfach mit der Faust auf einen 39-Jährigen ein und verletzte diesen leicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DL)
