Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Weihnachtsmarktverkäuferin räuberisch erpresst

Gera (ots)

Gera. Am Sonntagabend (07.12.2025), gegen 21:15 Uhr, wurde eine 33-jährige Verkäuferin auf dem Heimweg vom Geraer Weihnachtsmarkt im Bereich Nürnberger Straße/Werner-Petzold-Straße Opfer einer schweren räuberischen Erpressung. Ein unbekannter, mit Handschuhen bekleideter Täter sprach die Frau unvermittelt an und forderte die Herausgabe ihrer Tageseinnahmen. Als sie sich weigerte, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht und bedrohte sie mit einem Messer. Die leicht verletzte Frau übergab daraufhin einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Täter flüchtete in Richtung Bruno-Brause-Straße. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt. (DL)

