Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schokoladendiebe klauen am Nikolaustag

Gera (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich in einem Netto Markt in der Dornaer Straße ein Ladendiebstahl. Hierbei versuchten sieben osteuropäische Männer Lebensmittel, unter anderem eine Vielzahl an Schokolade, zu stehlen. Dies wurde durch den Ladendetektiv beobachtet, welcher umgehend die Polizei informierte und bis zu deren Eintreffen die Diebe im Blick behielt. Durch das zügige Eingreifen der Beamten konnte man allen Langfingern habhaft werden und das Stehlgut an die Mitarbeiter des Supermarktes übergeben. Alle Männer müssen sich nun wegen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten und verbrachten den Nikolaustag ohne Süßes. (LE)

