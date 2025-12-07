Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Windischleuba (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, ereignete sich gegen 12:00 Uhr auf der B7 in Höhe des Gewerbegebietes ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 53-jährige VW-Fahrerin war auf dem Weg in Fahrtrichtung Borna, als sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Sie fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 54-jährigen VW-Fahrer. Die Unfallverursacherin verletzte sich hierbei. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Schmölln für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell