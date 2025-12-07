PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtliche Trunkenheitsfahrt

Greiz (ots)

Weida. Am frühen Sonntagmorgen, den 07.12.2025 gegen 04:10 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen 38-jährigen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofsstraße unterziehen. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 0,59 Promille festgestellt. Ein auf der Dienstelle durchgeführter, gerichtsverwertbarer Test bestätigte das Ergebnis. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <LH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

