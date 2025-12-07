LPI-G: Nächtliche Trunkenheitsfahrt

Greiz (ots) - Weida. Eine 37-jährige Frau befand sich am Abend des 06.12.2025 offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, als diese sich auf die Bahnhofsstraße gelegt hatte. Aufmerksame Autofahrer bemerkten dies und versuchten Erste-Hilfe zu leisten. Offenbar missfiel dies der 37-Jährigen so sehr, dass sie ein verbotenes Butterflymesser zückte und die Ersthelfer damit bedrohte. Die Frau wurde schließlich in Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben und muss sich nun ...

