POL-FL: Mildstedt - Verkehrsunfallflucht: Schlagbaum eines Bahnübergangs beschädigt, Polizei sucht Verursacher

Mildstedt (ots)

Bereits am 15.08.25, einem Freitag, zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr, wurde beim Bahnübergang Schwesing-Bahnhof der Schlagbaum in Fahrtrichtung Ipernstedt beschädigt. Bei dem Verursacher soll es sich um einen Pkw mit Anhänger und darauf befindlichem weißen Bagger handeln.

Der Bagger soll beim Überfahren den Schlagbaum touchiert und beschädigt haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Das Polizeirevier in Husum hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher und ggfs. weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

