LPI-G: Kellereinbruch

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 28.11.2025, 06:00 Uhr und 05.12.2025, 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße der DSF ein. Hierbei wurde das Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet und Angelausrüstung im dreistelligen Wert entwendet. Die Polizeiinspektion Greiz hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, welche unter Angaben der Bezugsnummer 0317319/2025 und unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegengenommen werden. <LH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

