Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haus mit Graffiti beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 04.12.2025 gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass gerade zwei Jungen und ein Mädchen Graffiti an ein Haus in der Teichstraße in Zeulenroda aufsprühen. Trotz sofortiger Fahndung nach den Jugendlichen konnte diese nicht im Umfeld des Tatortes festgestellt werden. An dem Haus wurden mehrere Bilder mit schwarzer und roter Farbe aufgesprüht. Der verursachte Schaden dürfte mindestens zweistellig ausfallen. Die Polizei Greiz ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich zum Bezugszeichen 0315868/2025 über Telefon 03661 621-0 zu melden. (BF)

