Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht in Großebersdorf - die Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Am Mittwoch, dem 03.12.2025, befuhrt der Geschädigte gegen 7:50 Uhr mit seinem grauen Audi A6 Avant die Bundesstraße 175 von Großebersdorf in Richtung Frießnitz. Im Kurvenbereich kam ihm, teilweise auf seiner Fahrbahn, ein weißer Kleintransporter entgegen. Möglicherweise war es ein VW T6. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei am Audi ein Schaden von mindestens 4000 Euro entstand. Der weiße Kleintransporter setzte seine Fahrt danach fort und verließ somit pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Geschädigte wendete bei nächster Gelegenheit und versuchte das Verursacherfahrzeug zu verfolgen, was ihm jedoch nicht gelang. Im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens bittet die Polizei Greiz nun Zeugen, die Angaben zu dem weißen Transporter machen können, sich zum Bezugszeichen 0315150/2025 bei der Dienststelle in Greiz unter 03661 621-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

