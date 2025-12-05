LPI-G: Gestohlenes Fahrrad festgestellt
Gera (ots)
Gera. In der Nacht zum 05.12.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 01:55 Uhr am Elsterdamm einen 45-jährigen Radfahrer. Bei der Überprüfung des Mountainbikes stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Hehlerei ermittelt. (DL)
