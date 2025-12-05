Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter beim Diebstahl aus Garage ertappt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 04.12.2025 wurde gegen 20:30 Uhr ein offenstehendes Garagentor in der Puschkinstraße festgestellt. Der 69-jährige Mieter der Garage informierte die Polizei, nachdem er Hebelspuren am Tor sowie einen unbekannten Rucksack entdeckte. Im Zuge der Überprüfung durch die Beamten wurde in einem angrenzenden leerstehenden Wohnhaus ein geöffnetes Fenster festgestellt. Die Einsatzkräfte trafen im Gebäude einen 40-Jährigen Deutschen an, der sich dort verborgen hielt. Aufgrund des Tatverdachts wurde er vorläufig festgenommen. Der entstandene Sachschaden an Garagentor und Fenster ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Garage wurde im Anschluss gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (DL)

