LPI-G: Mülltonne in Brand gesetzt - Polizei ermittelt
Gera (ots)
Gera. Aus noch ungeklärter Ursache brannte am 04.12.2025 gegen 02:00 Uhr eine Mülltonne im Mendelssohnweg nieder. Die Tonne, die zum Entsorgungsunternehmen Veolia gehört, wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (DL)
