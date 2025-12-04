Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Vierseitenhof in Seelingstädt

Greiz (ots)

Seelingstädt. Am 03.12.2025 zwischen 18:15 Uhr und 20:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Chursdorf ein. Dabei hebelten die Täter eine Nebentür des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden in allen Räumen die Schränke durchwühlt, aber augenscheinlich nichts entwendet. Als die Eigentümer nach kurzer Abwesenheit zum Haus kamen, stellten sie den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (BF)

