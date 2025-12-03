LPI-G: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Greiz (ots) - Greiz. Am 02.12.2025 gegen 09:50 Uhr wurde ein 86-jähriger Greizer auf seinem Festnetzanschluss angerufen und eine unbekannte Frauenstimme suggerierte ihm, dass via Paypal 400 Euro von seinem Konto abgebucht werden. Da der Mann über kein Paypalkonto verfügte, beendete er umgehend das Gespräch und meldete den Betrugsversuch bei der Polizei. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr