LPI-G: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Gera (ots)
Gera. Am Dienstagabend (02.12.2025) kontrollierten Polizeibeamte gegen 19:30 Uhr in der Greizer Straße einen 20-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen positiv. Zudem gab der Mann an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (SR)
