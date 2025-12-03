PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend (02.12.2025) kontrollierten Polizeibeamte gegen 19:30 Uhr in der Greizer Straße einen 20-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen positiv. Zudem gab der Mann an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

