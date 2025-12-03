LPI-G: Betrugsmasche am Telefon

Gera (ots) - Gera. Nachdem am 30.11.2025, gegen 22:08 Uhr, ein 84-jähriger Herr von seinem Pflegeheim in der Schillerstraße vermisst gemeldet wurde, kam ein Hundeführer der Landespolizeiinspektion Gera mit seinem Fährtenhund zum Einsatz. Der Hund führte die Polizeibeamten zielstrebig in Richtung Innenstadt, durch kleinere Gassen und in der weiteren Folge über den Marktplatz, auf welchem sich aktuell der ...

mehr