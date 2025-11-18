Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Richtung, falsche Entscheidung: Polizeistreife stellte berauschten Autofahrer nach Flucht

Langenselbold (ots)

(lei) Ein falsch fahrendes Auto war am frühen Dienstagmorgen der Ausgangspunkt eines Polizeieinsatzes, der kurz darauf zur vorläufigen Festnahme des 20 Jahre alten Fahrers führte. Der junge Mann war einer Streifenbesatzung gegen 03.25 Uhr im Kreisverkehr an der Landesstraße 3445 aufgefallen - und zwar so, dass die Beamten sofort auf ihn aufmerksam wurden: Mit seinem Mercedes kam er den Ordnungshütern nämlich in dem Kreisel entgegen.

Als die Polizisten eine Kontrolle einleiten wollten, setzte der Fahrer seine Fahrt in die Emmy-Noether-Straße fort und flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die dortige 30er-Zone. Nach mehreren hundert Metern wurde der Wagen im Konrad-Zuse-Ring abgestellt. Der Fahrer entfernte sich daraufhin zu Fuß in Richtung der angrenzenden Feldgemarkung, während drei weitere Insassen ebenfalls aus dem Pkw flüchteten.

Die Beine der Beamten waren jedoch schneller als die des B-Klasse-Fahrers, sodass der 20-Jährige nach kurzer Nacheile festgenommen werden konnte. Die übrigen Insassen blieben trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen unauffindbar. Bei dem Festgenommenen - und das könnte der Grund für seine Flucht gewesen sein - wurde ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille festgestellt, zudem zeigten sich bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet. Er musste neben einer Blutprobe auch sein Auto abgeben - letzteres wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell