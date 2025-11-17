Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Durchsuchung einer Arztpraxis in Offenbach - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cl) Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen seit heute Vormittag die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in Offenbach. Hintergrund der Maßnahme sind Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der unrechtmäßigen Verschreibung von Betäubungsmitteln sowie des Verdachts des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Festnahme des in Offenbach wohnhaften Beschuldigten durch Spezialkräfte.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen hatten sich zuvor Hinweise gegen den Tatverdächtigen ergeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel unrechtmäßig verschrieben und darüber hinaus an einer Patientin sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt soll der Beschuldigte am Dienstag (18. November) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt werden.

Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Offenbach, 17.11.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell