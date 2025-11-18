Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 71-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Maintal (ots)

(lei) Mit schweren Verletzungen ist eine 71 Jahre alte Radfahrerin am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gekommen, nachdem sie in Dörnigheim mit einem Auto kollidiert war. Die Frau, so die ersten Erkenntnisse, war gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg parallel zur Kesselstädter Straße in Richtung Hanau unterwegs. Beim Queren der Carl-Zeiss-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 57-Jährigen, der dort unterwegs war und nach rechts in Richtung Maintal abbiegen wollte. Offenbar hatte der Autofahrer die vorfahrtsberechtigte Seniorin übersehen, sodass diese bei der Kollision auf die Straße geschleudert wurde.

Die Kesselstädter Straße musste bis etwa 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein beauftragter und an die Unfallstelle hinzugezogener Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Zu diesem Zwecke wurden auch der Focus und das Fahrrad - an beiden entstand Sachschaden - sichergestellt. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Maintal suchen nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

