PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhäusern

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 02.12.2025, 07:00 Uhr bis 14:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den miteinander verbundenen Kellerräumen mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Bonhoefferstraße. Aus zwei der Abteile entwendeten die Täter unter anderem mehrere Meter Kupferrohr sowie Kabel. Zudem wurde eine Fensterscheibe auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 aufgenommen. (Aktenzeichen: 0313815/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 09:56

    LPI-G: Erfolgserlebnis bei Vermisstenfall

    Gera (ots) - Gera. Nachdem am 30.11.2025, gegen 22:08 Uhr, ein 84-jähriger Herr von seinem Pflegeheim in der Schillerstraße vermisst gemeldet wurde, kam ein Hundeführer der Landespolizeiinspektion Gera mit seinem Fährtenhund zum Einsatz. Der Hund führte die Polizeibeamten zielstrebig in Richtung Innenstadt, durch kleinere Gassen und in der weiteren Folge über den Marktplatz, auf welchem sich aktuell der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:53

    LPI-G: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

    Gera (ots) - Gera. Zwischen dem 30.11.2025, 20:00 Uhr, und dem 01.12.2025, 07:25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Plauenschen Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter auf bislang ungeklärte Weise in die Wohnräume zweier Männer ein und entwendeten Musikequipment. Zudem wurde die Wohnungseingangstür beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:53

    LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 01.12.2025 gegen 21:20 Uhr stürzte ein 18-jähriger Mopedfahrer auf der Straße der Einheit in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Bei dem Unfall verletzte sich der Mopedfahrer schwer am Kopf, so dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Noch an der Unfallstelle stellten die Polizeibeamten bei dem 18-jährigen einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille fest, so dass eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren