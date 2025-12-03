LPI-G: Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhäusern
Altenburg (ots)
Altenburg. Im Zeitraum vom 02.12.2025, 07:00 Uhr bis 14:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den miteinander verbundenen Kellerräumen mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Bonhoefferstraße. Aus zwei der Abteile entwendeten die Täter unter anderem mehrere Meter Kupferrohr sowie Kabel. Zudem wurde eine Fensterscheibe auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 aufgenommen. (Aktenzeichen: 0313815/2025) (SR)
