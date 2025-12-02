Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 01.12.2025 gegen 21:20 Uhr stürzte ein 18-jähriger Mopedfahrer auf der Straße der Einheit in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Bei dem Unfall verletzte sich der Mopedfahrer schwer am Kopf, so dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Noch an der Unfallstelle stellten die Polizeibeamten bei dem 18-jährigen einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille fest, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Während der Unfallaufnahme wurden die persönlichen Sachen des Verunfallten sichergestellt, wobei den Beamten im Rucksack ein Schlagring auffiel. Dieser wurde eingezogen und hat für den 18-jährigen ebenfalls ein rechtliches Nachspiel. Gegen den jungen Mann wird wegen Verdacht der Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. (BF)

