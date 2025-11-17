PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann mit zwei Haftbefehlen am Bahnhof Bad Kreuznach festgestellt

Bad Kreuznach (ots)

Am 16. November 2025 um 01:15 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei einen 43-jährigen Mann im Bahnhof Bad Kreuznach auf Bahnsteig 4 fest. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den nigerianischen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung des Amtsgerichts Bad Kreuznach vorlagen. Da der 43-Jährige die Geldstrafe von 1960 Euro wegen des Erschleichens von Leistungen sowie die 600 Euro aufgrund von Beleidigung nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Rohrbach zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 73 Tagen gebracht. Außerdem bestand gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung des Amtsgerichts Mainz wegen Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:40

    BPOL-KL: Zug kollidiert mit einer Rotte Wildschweinen

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Mittwochabend, den 12. November 2025 um 20:05 Uhr kollidierte der RE 6 mit einer Rotte von neun Wildschweinen auf der Bahnstrecke Landau - Neustadt/Weinstraße nach dem Haltepunkt Maikammer-Kirrweiler auf freier Strecke. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein und verständigte die Notfallleitstelle der DB AG. Diese setzte die Bundespolizei in Kaiserslautern über ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:37

    BPOL-KL: Mann verletzt Polizeibeamten in Bad Kreuznach am Hbf

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwochabend, den 12. November 2025 um 21:10 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bad Kreuznach einen 25-jährigen Deutschen fest, der offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber aggressiv und unkooperativ. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren