Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann mit zwei Haftbefehlen am Bahnhof Bad Kreuznach festgestellt

Bad Kreuznach (ots)

Am 16. November 2025 um 01:15 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei einen 43-jährigen Mann im Bahnhof Bad Kreuznach auf Bahnsteig 4 fest. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den nigerianischen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung des Amtsgerichts Bad Kreuznach vorlagen. Da der 43-Jährige die Geldstrafe von 1960 Euro wegen des Erschleichens von Leistungen sowie die 600 Euro aufgrund von Beleidigung nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Rohrbach zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 73 Tagen gebracht. Außerdem bestand gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung des Amtsgerichts Mainz wegen Beleidigung.

