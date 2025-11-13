PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zug kollidiert mit einer Rotte Wildschweinen

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Mittwochabend, den 12. November 2025 um 20:05 Uhr kollidierte der RE 6 mit einer Rotte von neun Wildschweinen auf der Bahnstrecke Landau - Neustadt/Weinstraße nach dem Haltepunkt Maikammer-Kirrweiler auf freier Strecke. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein und verständigte die Notfallleitstelle der DB AG. Diese setzte die Bundespolizei in Kaiserslautern über den Sachverhalt in Kenntnis und die Bahnstrecke wurde gesperrt. Neben den Kräften der Bundespolizei waren die Freiwillige Feuerwehr Maikammer und die Polizei Edenkoben im Einsatz vor Ort. Die 17 Reisenden in dem Zug blieben alle unverletzt. Sieben der Wildscheine waren aufgrund des Zusammenpralls bereits verendet, zwei weitere wurden durch die Polizei vor Ort erlöst. Der zuständige Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt, dieser kam vor Ort und entfernte die Tierkadaver. Am Zug wurden keine Schäden festgestellt. Die Gleissperrung wurde durch DB Notfallmanager um 22:28 Uhr aufgehoben. Es kam zu folgenden bahnbetrieblichen Auswirkungen: Streckensperrung von 19:50 Uhr - 22:28 Uhr (mit zwischenzeitlicher Aufhebung von 21:23 Uhr - 21:53 Uhr). Sechs Züge erhielten Verspätungen von insgesamt 366 Minuten; zwei Züge entfielen und es kam zu acht Teilausfällen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

    BPOL-KL: Mann verletzt Polizeibeamten in Bad Kreuznach am Hbf

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwochabend, den 12. November 2025 um 21:10 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bad Kreuznach einen 25-jährigen Deutschen fest, der offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber aggressiv und unkooperativ. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und ...

    BPOL-KL: Betrunkener Mann stürzt im HBF Kaiserslautern ins Gleis

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmorgen, den 12. November 2025 kam es gegen 07:09 Uhr am Hauptbahnhof in Kaiserslautern zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein stark alkoholisierter Mann stürzte von einem Bahnsteig ins Gleisbett als gerade ein ICE einfuhr. Eine Mitarbeiterin der DB AG im Hauptbahnhof Kaiserslautern informierte die Bundespolizei über eine stark alkoholisierte Person, die sich auf einem Bahnsteig ...

    BPOL-KL: Alkoholisierter Mann löst Schnellbremsung bei Regionalzug aus

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmittag, den 11. November 2025 kam es auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Enkenbach zu einem Zwischenfall, der den Bahnverkehr vorübergehend beeinträchtigte. Der Regionalzug RE 17 musste gegen 12:27 Uhr eine Schnellbremsung einleiten, nachdem sich eine männliche Person im Gleisbereich befand. Laut Aussage der ...

