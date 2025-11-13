Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zug kollidiert mit einer Rotte Wildschweinen

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Mittwochabend, den 12. November 2025 um 20:05 Uhr kollidierte der RE 6 mit einer Rotte von neun Wildschweinen auf der Bahnstrecke Landau - Neustadt/Weinstraße nach dem Haltepunkt Maikammer-Kirrweiler auf freier Strecke. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein und verständigte die Notfallleitstelle der DB AG. Diese setzte die Bundespolizei in Kaiserslautern über den Sachverhalt in Kenntnis und die Bahnstrecke wurde gesperrt. Neben den Kräften der Bundespolizei waren die Freiwillige Feuerwehr Maikammer und die Polizei Edenkoben im Einsatz vor Ort. Die 17 Reisenden in dem Zug blieben alle unverletzt. Sieben der Wildscheine waren aufgrund des Zusammenpralls bereits verendet, zwei weitere wurden durch die Polizei vor Ort erlöst. Der zuständige Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt, dieser kam vor Ort und entfernte die Tierkadaver. Am Zug wurden keine Schäden festgestellt. Die Gleissperrung wurde durch DB Notfallmanager um 22:28 Uhr aufgehoben. Es kam zu folgenden bahnbetrieblichen Auswirkungen: Streckensperrung von 19:50 Uhr - 22:28 Uhr (mit zwischenzeitlicher Aufhebung von 21:23 Uhr - 21:53 Uhr). Sechs Züge erhielten Verspätungen von insgesamt 366 Minuten; zwei Züge entfielen und es kam zu acht Teilausfällen.

