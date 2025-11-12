PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Betrunkener Mann stürzt im HBF Kaiserslautern ins Gleis

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen, den 12. November 2025 kam es gegen 07:09 Uhr am Hauptbahnhof in Kaiserslautern zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein stark alkoholisierter Mann stürzte von einem Bahnsteig ins Gleisbett als gerade ein ICE einfuhr. Eine Mitarbeiterin der DB AG im Hauptbahnhof Kaiserslautern informierte die Bundespolizei über eine stark alkoholisierte Person, die sich auf einem Bahnsteig aufhalten würde. Während sich die Beamten im Zulauf befanden, stürzte der Mann, ein 51-jähriger Deutscher, in den Gleisbereich und blieb kurzzeitig bewusstlos liegen. Zeitgleich leitete der Triebfahrzeugführer des einfahrenden ICE eine Schnellbremsung ein. Nachdem der Gestürzte das Bewusstsein wieder erlangte, konnte er von einer dritten Person aus dem Gleisbereich geborgen werden. Dank der schnellen Reaktion des Zeugen und des Triebfahrzeugführers kam es zu keinem schlimmeren Unfall. Der 51-Jährige wurde zum Bundespolizeirevier Kaiserslautern gebracht, wo seine Identität festgestellt wurde. Aufgrund einer Kopfverletzung, die er sich beim Sturz zugezogen hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. Der Bahnverkehr war während des Einsatzes kurzzeitig beeinträchtigt. Der ICE konnte seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 12:59

    BPOL-KL: Alkoholisierter Mann löst Schnellbremsung bei Regionalzug aus

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmittag, den 11. November 2025 kam es auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Enkenbach zu einem Zwischenfall, der den Bahnverkehr vorübergehend beeinträchtigte. Der Regionalzug RE 17 musste gegen 12:27 Uhr eine Schnellbremsung einleiten, nachdem sich eine männliche Person im Gleisbereich befand. Laut Aussage der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:52

    BPOL-KL: Mann nach Widerstand in Fachklinik eingewiesen

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Nachmittag des 6. November 2025 kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Neustadt an der Weinstraße zu einem polizeilichen Einsatz, bei dem ein Mann erheblichen Widerstand gegen eingesetzte Kräfte der Bundespolizei leistete. Mehrere Beamte wurden dabei körperlich angegriffen, blieben jedoch unverletzt. Eine Streife der Bundespolizei war zunächst von einer Reisenden darauf hingewiesen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:33

    BPOL-KL: 20-Jähriger ohne Fahrschein greift Polizisten an

    Mainz (ots) - Am 6. November 2025 nutzte ein 20-jähriger Deutscher um ca. 16:00 Uhr die RB 75 in der 1. Klasse ohne gültigen Fahrausweis. Der Zugbegleiter informierte die Bundespolizei in Mainz, da der Mann die Herausgabe seiner Personalien verweigerte und den Zug trotz Aufforderung nicht verlassen wollte. Eine Streife traf den Mann nach Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof Mainz nach wie vor in der 1. Klasse sitzend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren