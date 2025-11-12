Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Betrunkener Mann stürzt im HBF Kaiserslautern ins Gleis

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen, den 12. November 2025 kam es gegen 07:09 Uhr am Hauptbahnhof in Kaiserslautern zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein stark alkoholisierter Mann stürzte von einem Bahnsteig ins Gleisbett als gerade ein ICE einfuhr. Eine Mitarbeiterin der DB AG im Hauptbahnhof Kaiserslautern informierte die Bundespolizei über eine stark alkoholisierte Person, die sich auf einem Bahnsteig aufhalten würde. Während sich die Beamten im Zulauf befanden, stürzte der Mann, ein 51-jähriger Deutscher, in den Gleisbereich und blieb kurzzeitig bewusstlos liegen. Zeitgleich leitete der Triebfahrzeugführer des einfahrenden ICE eine Schnellbremsung ein. Nachdem der Gestürzte das Bewusstsein wieder erlangte, konnte er von einer dritten Person aus dem Gleisbereich geborgen werden. Dank der schnellen Reaktion des Zeugen und des Triebfahrzeugführers kam es zu keinem schlimmeren Unfall. Der 51-Jährige wurde zum Bundespolizeirevier Kaiserslautern gebracht, wo seine Identität festgestellt wurde. Aufgrund einer Kopfverletzung, die er sich beim Sturz zugezogen hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. Der Bahnverkehr war während des Einsatzes kurzzeitig beeinträchtigt. Der ICE konnte seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell