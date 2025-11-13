PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann verletzt Polizeibeamten in Bad Kreuznach am Hbf

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochabend, den 12. November 2025 um 21:10 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bad Kreuznach einen 25-jährigen Deutschen fest, der offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber aggressiv und unkooperativ. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und wurde mit zur Dienststelle gebracht. Dort wehrte er sich weiterhin gegen die polizeiliche Maßnahme und griff schließlich die Polizisten an. Einer der Beamten wurde hierbei verletzt, musste anschließend medizinisch behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 25-Jährige blieb bei der Maßnahme unverletzt, wurde gefesselt und die Staatsanwaltschaft ordnete die Blutentnahme an. Auch bei der Entnahme der Blutprobe leistete der Mann weiterhin Widerstand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:03

    BPOL-KL: Betrunkener Mann stürzt im HBF Kaiserslautern ins Gleis

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmorgen, den 12. November 2025 kam es gegen 07:09 Uhr am Hauptbahnhof in Kaiserslautern zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein stark alkoholisierter Mann stürzte von einem Bahnsteig ins Gleisbett als gerade ein ICE einfuhr. Eine Mitarbeiterin der DB AG im Hauptbahnhof Kaiserslautern informierte die Bundespolizei über eine stark alkoholisierte Person, die sich auf einem Bahnsteig ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:59

    BPOL-KL: Alkoholisierter Mann löst Schnellbremsung bei Regionalzug aus

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmittag, den 11. November 2025 kam es auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Enkenbach zu einem Zwischenfall, der den Bahnverkehr vorübergehend beeinträchtigte. Der Regionalzug RE 17 musste gegen 12:27 Uhr eine Schnellbremsung einleiten, nachdem sich eine männliche Person im Gleisbereich befand. Laut Aussage der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:52

    BPOL-KL: Mann nach Widerstand in Fachklinik eingewiesen

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Nachmittag des 6. November 2025 kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Neustadt an der Weinstraße zu einem polizeilichen Einsatz, bei dem ein Mann erheblichen Widerstand gegen eingesetzte Kräfte der Bundespolizei leistete. Mehrere Beamte wurden dabei körperlich angegriffen, blieben jedoch unverletzt. Eine Streife der Bundespolizei war zunächst von einer Reisenden darauf hingewiesen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren