Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann verletzt Polizeibeamten in Bad Kreuznach am Hbf

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochabend, den 12. November 2025 um 21:10 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bad Kreuznach einen 25-jährigen Deutschen fest, der offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber aggressiv und unkooperativ. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und wurde mit zur Dienststelle gebracht. Dort wehrte er sich weiterhin gegen die polizeiliche Maßnahme und griff schließlich die Polizisten an. Einer der Beamten wurde hierbei verletzt, musste anschließend medizinisch behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 25-Jährige blieb bei der Maßnahme unverletzt, wurde gefesselt und die Staatsanwaltschaft ordnete die Blutentnahme an. Auch bei der Entnahme der Blutprobe leistete der Mann weiterhin Widerstand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet.

